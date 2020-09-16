هشام يكن: رحيل كارتيرون عن الزمالك "غريب".. وترك ذكرى سيئة مع الجماهير

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن رحيل كارتيرون تصرف غريب من جانبه.

وقال يكن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر

قناة صدى البلد : "من المؤكد أن كارتيرون تلقى عرضا كبيرا وذلك رحيل عن الزمالك، لكنه ترك ذكرى سيئة مع الجماهير".

وأكمل: "طارق يحيى قريب إلى حد كبير من لاعبي الزمالك".

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون فسخ عقده التدريبي مع نادي الزمالك بشكل مفاجئ اليوم الثلاثاء، دون الافصاح عن وجهته المقبلة.