محمد صلاح يعلق على رحيل كارتيرون ويطالب لاعبي الزمالك بالتركيز في أفريقيا

أشاد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، باحترافية الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض السابق في طريقة رحيله عن الزمالك منذ ساعات.

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد:

"كارتيرون أظهر احترامًا كبيرًا بعدما توجه إلى مكتب مرتضى منصور رئيس الزمالك لإبلاغه برغبته في الرحيل، الماديات أصبحت تتحكم في الأمور، لكنها ليست كل شئ، الأزمة في التوقيت".

وتابع: "كارتيرون مكانش بياكل عيش، مفيش صدمة ولا حاجة قبل كده فيريرا مشي وباتشيكو عشانا ومشانا"، مشيرًا إلى أن البديل لابد أن يكون أجنبيًا.

ونصح محمد صلاح لاعبي الزمالك بالتركيز فقط في المباريات وخاصة دوري أبطال أفريقيا لأنها الهدف الأهم للفريق الأبيض في الوقت الحالي.