أول تعليق رسمي من إدارة الرجاء حول رحيل بدر بانون إلى الاهلي

علق المتحدث الرسمي لنادي الرجاء “سعيد وهبي” على الأقاويل التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول انضمام مدافع الفريق “بدر بانون” إلى النادي الاهلي المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال وهبي في تصريحات عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2: “لا توجد أي صورة للمدافع بدر بانون بقميص النادي الاهلي، وأتحدى أن تظهر له صورة وهو يوقع على عقود انضمامه لصالح الفريق القاهري”.

ورفض المسؤول نفي حدوث الصفقة بشكل قاطع، قائلاً “الرجاء أيضًا لم يُعلن أي شيء رسمي بشأن انتقال بدر بانون، إذًا فلا شئ رسمي حتى الآن”.

وواصل “بانون متواجد حاليًا مع الرجاء، والفريق في قمة تركيزه خاصة أنه متصدر الدوري المغربي وهدفه حصد لقب دوري أبطال أفريقيا“.

وعاد سعيد وهبي ليقول “أتحدى ظهور صورة له بقميص الأهلي أو صورة وهو يوقع على العقود”.

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وتابع المتحدث الرسمي لنادي الرجاء “ليس من مهامي الحديث عن صفقات الرجاء أو التعاقدات القادمة أو الراحلين عن النادي، ولن أتحدث عن أية مفاوضات قائمة، الأمر في يد إدارة نادي الرجاء“.

وأتم “ما استطيع قوله أن بدر بانون لايزال لاعبًا في صفوف فريق الرجاء المغربي، ولم يصبح لاعبًا للاهلي المصري كما تردد”.

وبدأ بانون (26 عامًا) مسيرته في الرجاء ثم أعير لنهضة بركان قبل أن يعود للرجاء في 2015، ومنذ ذلك الحين وهو يقدم مستويات رائعة طوال المواسم الماضية مع الفريق، وساهم بصورة ملحوظة في التتويج بثلاثية كأس العرش المغربي 2017 وكأس الكونفدرالية 2018 تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وكأس السوبر الأفريقي 2018 مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وكلاهما درب الاهلي خلال السنوات الخمس الماضية.

وشارك بانون في 19 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف.