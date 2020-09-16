بالفيديو | مرتضى منصور يعرض اجتماع فسخ عقد كارتيرون صوت وصورة من مكتبه!

أذاع رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“، فيديوهات خاصة باجتماعه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من داخل مكتبه، بعدما اتفق المدرب مع المشرف على الكرة “أمير مرتضى منصور” بسديد الشرط الجزائي المقدر بنحو 250 ألف دولار، وفسخ عقده مع القلعة البيضاء ليرحل رسميًا هذا الأسبوع.

وفي الفيديو الأول، الذي عقده مرتضى منصور بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وبعض معاوني المدرب الفرنسي، حرص على تقديم عدة عروض لكارتيرون من أجل الإبقاء عليه على رأس القيادة الفنية للفريق، بهدف تبرئة نفسه أمام جمهور النادي، من تهمة كثرة التغييرات الفنية.

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وتحدث مرتضى مع كارتيرون في محاولة لإقناعه بالبقاء، مع زيادة عقده من الناحية المالية خاصة مع ارتباط الزمالك بمواجهات قوية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي، لكن كان قرار المدرب حاسمًا، وقرر الرحيل نهائيا عن تدريب الزمالك، ودفع الشرط الجزائي.

ما هي أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك؟

في الفيديو الثاني، ظهر مرتضى منصور وهو يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، لعرض مسألة رحيل كارتيرون، وبحضور المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور، وتوضيح أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.

وشرح مرتضى، تفاصيل ما حدث وقيام كارتيرون بإبلاغ أمير مرتضى منصور بمعاناته من الضغوط ورغبته في الرحيل عن نادي الزمالك لخوض تجربة جديدة لم يكشف عن تفاصيلها.

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وأكد مرتضى منصور خلال حديثه مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، أنهم تحدثوا مع وكيل كارتيرون (يحيى علي) الذي رفض رحيل المدرب الفرنسي بهذا الشكل، خاصة مع ارتباط الفريق الأبيض بمسابقة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

وأوضح رئيس الزمالك أن المدرب الفرنسي بالتأكيد يمتلك عدة عروض من الخارج، واصفًا ما حدث بأنه “مهزلة غير مسبوقة”، مشيرًا إلى أن الضغوط التي مارسها عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عجلت برحيل كارتيرون من منصبه.

وترددت أنباء عبر بعض الصحف والمواقع المحلية المصرية اتفاق باتريس كارتيرون مع نادي التعاون السعودي والذي قام بتسديد قيمة الشرط الجزائي والتي تصل لربع مليون دولار.

شاهد فيديو من داخل مكتب مرتضى منصور في حضور كارتيرون

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