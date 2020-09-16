شهر العسل انتهى..باتريس كارتيرون ينقلب على الزمالك ويقرر الرحيل

انقلب المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” على إدارة نادي الزمالك، باتخاذ قرار الرحيل بشكل رسمي، عن طريق فسخ العقد من طرف واحد وتسديد قيمة الشرط الجزائي، مساء اليوم الثلاثاء.

ووجه كارتيرون صفعة قوية لإدارة النادي الأبيض بهذا القرار الذي يأتي قبل حوالي شهر من مباراتي الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وعقد كارتيرون جلسة اليوم الثلاثاء خلال المران المسائي لفريق الزمالك، وأبلغ رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” بقرار الرحيل وتحضيره لتسديد قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد من طرف واحد.

وسبق رحيل كارتيرون عن الزمالك، إعلان المدرب المساعد “أحمد عبدالرؤوف” رحيله بشكل رسمي عن الزمالك، معلنًا اعتذاره عن البقاء داخل الجهاز الفني دون توضيح المزيد.

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وحاول مرتضى منصور إثناء كارتيرون عن مغادرة الزمالك، لكن المدرب الفرنسي تمسك بقرار الرحيل، مؤكدًا بأنه سيقوم بدفع الشرط الجزائي بالكامل لتحقيق رغبته.

ومن المقرر أن يقوم نادي الزمالك بتعيين مدرب مصري “مؤقت” لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا للفرنسي كارتيرون الذي سبق له تدريب الأهلي والرجاء البيضاوي.

وحقق كارتيرون نجاحات مذهلة في وقت قصير مع نادي الزمالك، إذ توج ببطولة كأس السوبر الافريقي بعد الفوز على الترجي في الدوحة بـنتيجة (3-1) وبعد أقل من أسبوع توج أيضا بلقب كأس السوبر المحلي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

ونجح المدرب الفرنسي في الوصول مع الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه نظيره الرجاء المغربي الشهر المقبل في الدار البيضاء أولاً ثم القاهرة بعد أيام معدودة.

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