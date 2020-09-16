رياضة | تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق على رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض عن تدريب الفريق في الساعات القليلة الماضية.

وأعلن نادي الزمالك اليوم الثلاثاء رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق بشكل رسمي بعدما فسخ عقده مع النادي عن طريق دفع الشرط الجزائي والمقدر بقيمة 250 ألف جنية.

وأشاد محمد صلاح بإحترافية كارتيرون مدرب الفريق في طريقة رحيله عن النادي منذ ساعات.

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وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش: "كارتيرون أظهر احترامًا كبيرًا بعدما توجه إلى مكتب مرتضى منصور رئيس الزمالك لإبلاغه برغبته في الرحيل، الماديات أصبحت تتحكم في الأمور، لكنها ليست كل شئ، الأزمة في التوقيت".

وتابع: "كارتيرون "مكانش بياكل عيش"، مفيش صدمة ولا حاجة قبل كده فيريرا مشي وباتشيكو عشانا ومشانا"، مشيرًا إلى أن البديل لابد أن يكون أجنبيًا.

ونصح محمد صلاح لاعبي الزمالك بالتركيز فقط في المباريات وخاصة دوري أبطال أفريقيا لأنها الهدف الأهم للفريق الأبيض في الوقت الحالي.