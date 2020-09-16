رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي والمقاولون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي والمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت أمس الثلاثاء، مباراتين ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تغلب فريق مصر المقاصة على نظيره نادي مصر بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الإسماعيلي مع المقاولون 1-1.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لإنسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، بينما يتواجد المقاولون بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإتحاد السكندري اليوم:-

1- الأهلي 72 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- المقاولون العرب 48 نقطة.

4- بيراميدز 45 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.

6ـ المقاصة 36 نقطة.

7- إنبي35 نقطة.

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8- سموحة 33 نقطة.

9- أسوان 31 نقطة.

10- الإسماعيلي 31 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

12- طلائع الجيش 29 نقطة.

13- المصري 28 نقطة.

14- الجونة 28 نقطة.

14- وادي دجلة 27 نقطة.

15- حرس الحدود 26 نقطة.

17- نادي مصر 19 نقطة.

18- نادي طنطا 17 نقطة.