رياضة | الأهلي يحدد 13 مليون جنيه لضم خليفة أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد 13 مليون جنيه لضم خليفة أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة التسويق بالفريق حددت مبلغ 13 مليون جنيه، من أجل التعاقد مع نجم إنبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت المصدر أن الأهلي يسعى للتعاقد مع كريم فؤاد، لاعب نادي إنبي، والمعار إليه من نادي النجوم، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، الذي سيخلو نهاية الموسم برحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.

Advertisements

وأوضح أن الأهلي رصد 13 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب، والذي كسب قناعات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وسيقوم أمير توفيق، مدير لجنة التسويق بالنادي الأهلي، بفتح خط المفاوضات مع إدارتي إنبي والنجوم، للتوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب.

ويرى مسؤولو الأهلي، أن اللاعب يستطيع قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في المستقبل، مع تميزه باللعب في أكثر من مركز، فضلاً عن صغر سنه.