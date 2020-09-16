رياضة | الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك عن السبب الحقيقي وراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق عن القلعة البيضاء في الساعات الماضية.

وكان كارتيرون قد عقد جلسة مع مرتضي منصور رئيس النادي وطلب فيه الرحيل عن الفريق بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده وفسخ العقد من طرف واحد.

وقام رئيس الزمالك بتصوير مقطع فيديو خلال جلسته مع كارتيرون مدرب الفريق وذلك للرد على أنباء حدوث مشاجرة حادة بينهما أدت لرحيل المدرب الفرنسي.