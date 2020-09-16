رياضة | نجم الزمالك السابق ينفرد بكواليس رحيل كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق ينفرد بكواليس رحيل كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفرد تامر عبدالحميد، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامجه "كلمة حق" على يوتيوب بكواليس رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب فريق الزمالك بعد جلسته العاجلة مساء اليوم الثلاثاء مع رئيس القلعة البيضاء.

وكشف تامر عبدالحميد، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامجه "كلمة حق" على يوتيوب، أسباب رحيل الفرنسي كارتيرون بشكل مفاجئ عن تدريب الفريق الأبيض، بالإضافة إلى العروض التي وصلته في الساعات الماضية من السعودية والإماراتي فضلاً عن عرض مصري مغري.

وتحدث نجم فريق الزمالك السابق عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض بعد رحيل كارتيرون والذي من المنتظر أن يقوده طارق يحيي.