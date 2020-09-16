رياضة | عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة ثلاثية تضم كل من إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوي مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة لإيجاد مدير فني أجنبي جديد يتولى قيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي كارتيرون.

وكان مجلس الإدارة استقر على تولي طارق يحيى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت في الفترة الحالية.

وكان كارتيرون أخطر إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.