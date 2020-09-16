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رياضة | عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتسديدة قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الأبيض للرحيل عن صفوفه.

ودفع المدرب الفرنسي مبلغ ٢٥٠ ألف دولار إلى نادي الزمالك، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الأبيض.

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وقام كارتيرون بدفع الشرط الجزائي لمسؤولي النادي الأبيض من أجل الرحيل إلى نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وتولي تدريب فريقه.

وكان كارتيرون قد عقد اجتماع مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الماضية لطلب فسخ عقده بشكل ودي مع النادي مع دفع الشرط الجزائي في عقده.

يذكر أن المدرب الفرنسي كان قد مدد عقده مع المارد الأبيض خلال الفترة الماضية لمدة موسم واحد، مع وجود شرط جزائي في العقد، يحق له الدفع والرحيل فورًا.

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