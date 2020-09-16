الامارات | أصحاب الهمم يشكرون محمد بن زايد لإطلاق الاستراتيجية الشاملة 2020-2024

شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الهمم يشكرون محمد بن زايد لإطلاق الاستراتيجية الشاملة 2020-2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه «أصحاب الهمم» الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إطلاق سموه الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، وبقيادة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، مؤكدين أن هذه المبادرة أسعدت جميع «أصحاب الهمم»، ولاسيما الرياضيين منهم.

جاء ذلك في بيان صحافي حيث أوضح عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، محمد الهاملي، أن هذه المبادرة ليست غريبة على سموه، فهو الداعم لهذه الشريحة، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي خطوة أساسية نحو مزيد من الدمج والتمكين لهذه الفئة الأساسية في المجتمع، بهدف إطلاق كامل طاقاتها حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية، وتحقق مزيداً من التميز والإنجازات، وستقوم بتحويل أحلام (أصحاب الهمم) إلى حقيقة، فهو الأب الحنون لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وأن النجاحات التي حققوها ثمرة دعم القيادة الرشيدة».

وقال: «اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ(أصحاب الهمم) سلط الضوء على قدراتهم غير المحدودة كأفراد قادرين على التميز والإبداع، مقدمين قصصاً من النجاحات جسدت قوة الإرادة التي فتحت لهم باب المستقبل لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة».

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وأكد أن دعم القيادة الرشيدة لـ«أصحاب الهمم» والاهتمام الكبير الذي ظلت تحظى به كان له المردود الإيجابي على النقلة النوعية لهم والتي ظلت تدعمها من خلال التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حقوقهم وواجباتهم في المجتمع، إضافة إلى الدعم المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنشطتهم وبرامجهم، ليقطفوا ثمار ذلك بتحقيق النجاحات والوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.

وأشار إلى أن وصول الإمارات إلى الريادة في مجال أصحاب الهمم هو نتاج للدعم والاهتمام الكبيرين من قبل القيادة الرشيدة بتوفير البنية التحتية لـ«أصحاب الهمم».

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