الامارات | الشارقة يتعاقد مع مدرب منتخب البرازيل لكرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع مدرب منتخب البرازيل لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، أمس، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه حصل على موافقة الاتحاد البرازيلي لكرة قدم الصالات، وذلك من أجل أن يتولى مدرب منتخب «السامبا»، ماركينيوس خافيير، الإشراف على فريق الشارقة لكرة قدم الصالات. وأكد النادي أن المدرب البرازيلي سيصل إلى الدولة خلال الأيام المقبلة لإتمام إجراءات تعاقده مع الشارقة. يذكر أن مجلس إدارة الشارقة كان قد قرر إعادة نشاط فريق كرة الصالات بالنادي، بعد توقف استمر موسمين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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