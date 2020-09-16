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الامارات | الشارقة يتعاقد مع مدرب منتخب البرازيل لكرة الصالات

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، أمس، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه حصل على موافقة الاتحاد البرازيلي لكرة قدم الصالات، وذلك من أجل أن يتولى مدرب منتخب «السامبا»، ماركينيوس خافيير، الإشراف على فريق الشارقة لكرة قدم الصالات. وأكد النادي أن المدرب البرازيلي سيصل إلى الدولة خلال الأيام المقبلة لإتمام إجراءات تعاقده مع الشارقة. يذكر أن مجلس إدارة الشارقة كان قد قرر إعادة نشاط فريق كرة الصالات بالنادي، بعد توقف استمر موسمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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