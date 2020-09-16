الامارات | النصر يضم المهاجم البرازيلي جيسوس بعقد يمتد إلى 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضم المهاجم البرازيلي جيسوس بعقد يمتد إلى 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي الشاب كايكي جيسوس، صاحب الـ20 عاماً، ليتم تسجيله في فئة المقيمين بعقد يمتد إلى 2023، ليواصل النصر دعم صفوفه بعدد من اللاعبين، رغبة في المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.
وانضم اللاعب إلى قائمة الأجانب، في حين لايزال الفريق يبحث عن التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع الذي سيكمل القائمة.
وكان النصر قد تعاقد مع لاعب الرأس الأخضر ريان ميندز، لينضم إلى الهولندي كواس، والبرتغالي توزي، كما تم التعاقد مع المهاجم تيغالي قادماً من الوحدة، في حين لايزال البحث جارياً عن لاعب رابع.
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