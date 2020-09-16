الامارات | خورفكان يضرب موعداً مع البطائح في نهائي دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يضرب موعداً مع البطائح في نهائي دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز خورفكان على دبا الحصن أمس (6-5) بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي للمباراة، حيث سجل لدبا الحصن باسل عيسى، وراشد قنديل لخورفكان. وأقيمت المباراة عقب استئناف منافسات الدور الرباعي لدوري الصالات، وفي ظل أجواء احترازية، وفقاً للبروتوكول الصحي المعلن من قبل الجهات الرسمية في الدولة.

في المقابل، حقق فريق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على النصر بستة أهداف لهدف، لكنه لم يكن كافياً له للتأهل إلى النهائي. وسجل لشباب الأهلي راشد عبيد محمد وعبدالله راشد الفلاسي هدفان، وهدف لكل من وليد بشير محمد وحسين مال الله، وسجل للنصر إبراهيم عبيد.

وبهاتين النتيجتين، تأهل خورفكان لخوض النهائي أمام البطائح، من دون الحاجة إلى نتيجة الجولة الأخيرة غداً. وذلك بعد أن بات رصيده ست نقاط، بينما ظل شباب الأهلي نفسه دبا الحصن في المركز الثاني، ليودعا البطولة بفضل تفوق خورفكان بفارق المواجهات المباشرة. وسيختتم هذا الدور بمباراتين تعتبران تحصيل حاصل بين دبا الحصن وشباب الأهلي، والنصر مع خورفكان.

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وقال الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات، عمران عبدالله، في تصريح صحافي: «دقة تنفيذ البروتوكول الصحي للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والتزام الجميع، أسهما بنجاح كبير وعودة آمنة للمنافسة».

• خورفكان هزم دبا الحصن بركلات الترجيح.. وشباب الأهلي فاز على النصر بسداسية.

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