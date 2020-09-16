الامارات | افتتاح نادي لياقة متخصص للسيدات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نادي لياقة متخصص للسيدات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم نادي «وقت اللياقة» للسيدات إلى قائمة المنشآت المخصصة لرياضة السيدات في إمارة دبي، وذلك من خلال افتتاح فرع جديد بنادي وقت اللياقة بمنطقة الممزر الذي تبلغ مساحته 12700 قدم مربعة ويتسع لـ1200 رياضية وتشرف عليه 25 مدربة لياقة بدنية محترفة، ويتضمن 123 وحدة تدريب كارديو و113 ماكينة تدريب قوة، كما يتضمن العديد من المرافق الرياضية التي تساعد السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بخصوصية تامة.

وقال بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي: «قص أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة السعودية المالكة لأندية وقت اللياقة، حمد بن علي الصقري، شريط افتتاح المركز بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، والمدير الإقليمي بالإمارات في الشركة عبدالرحمن المانع، ومدير قسم رياضة المرأة بالمجلس فوزية فريدون، ومدير العلاقات الخارجية بالمجلس عمران الجسمي، ومدير قسم المبادرات المجتمعية في شرطة دبي فاطمة بوحجير».

وقال البيان: «جاء افتتاح النادي ليكون نتيجة انتشار ممارسة الرياضة بين السيدات في دبي وخطط النمو والتطوير لمجلس دبي الرياضي والشركة التي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة للسيدات، وتوفير المزيد من الأماكن التي تلبي تطلعات السيدات وتوفر الخصوصية والطاقم النسائي المؤهل لقيادة التدريبات، وتقديم النصائح الفنية».

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وقال سعيد حارب: «يعد افتتاح هذا المركز خطوة مهمة في سبيل توسيع قاعدة الممارسات للرياضة من النساء».

يتضمن النادي العديد من المرافق التي تساعد السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بخصوصية تامة.

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