الامارات | أحمد بن محمد يوجّه بتأسيس المجلس الاستشاري الأولمبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يوجّه بتأسيس المجلس الاستشاري الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتأسيس المجلس الاستشاري للجنة الأولمبية، الذي سيضم نخبة من الكفاءات وأصحاب الخبرات في الحركة الأولمبية والرياضية.

ويقوم المجلس بإبداء الرأي والمشورة في الجوانب المتعلقة بالاستراتيجيات والخطط المعدة للارتقاء بمستقبل الحركة الأولمبية في الدولة، وتقييم ما يتم تقديمه من أفكار وآليات مختلفة من كل الاتحادات والجهات والمؤسسات الرياضية، وانتقاء المناسب منها الذي يتماشى مع احتياجات قطاعنا الرياضي في المجالات كافة، سواء الفنية أو غيرها من المجالات ذات الصلة والعلاقة بالحركة الأولمبية.

كما يقوم المجلس بإسداء النصيحة والاستشارات في ما يعرض عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بشأن الجوانب التي تتعلق بالرياضة الوطنية ذات العلاقة بالجوانب التنافسية، واستراتيجيات الارتقاء بقاعدة الممارسة الرياضية، بما يعزز تطوير الحركة الأولمبية الوطنية بصفة عامة.

ويتولى المجلس مساعدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية في تقييم الخطط والبرامج الخاصة بعمل الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بهدف الوصول إلى أفضل الخطط والبرامج التي تستهدف تحقيق إنجازات عالمية وتتويجات أولمبية.

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كما يتولى المجلس الاستشاري دراسة وتقييم أفضل الممارسات الرياضية العالمية ذات العلاقة بالحركة الأولمبية، بهدف الاستفادة منها في تعزيز وتطوير الحركة الأولمبية الوطنية، إلى جانب تقديم المشورة والرأي بشأن نشر الثقافة الأولمبية في المجتمع، وتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية.

من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، حميد القطامي، أهمية تلك الخطوة، التي تحمل في طياتها جوانب إيجابية عديدة للحركة الأولمبية بدولة الإمارات، ومنها وجود قامات رياضية عالية الكفاءة، سيتم اختيارها خلال الفترة المقبلة وفقاً لمعايير مختلفة، يأتي على رأسها الإلمام بكل مبادئ وأسس الحركة الأولمبية، والإسهامات الرياضية المتعددة التي أثرت الحركة الأولمبية الوطنية

يتولى المجلس مساعدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في تقييم الخطط والبرامج الخاصة بعمل الاتحادات.

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