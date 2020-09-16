الامارات | ثنائية لخيول «شادويل» في كأس الوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية لخيول «شادويل» في كأس الوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول إسطبلات «شادويل» العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ثنائية مستحقة في سباقي كأس الوثبة أول من أمس، في مضماري وولفر هامبتون بإنجلترا، وغلين في بلجيكا، ضمن النسخة 12 لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتوجت الفرس «مزيونة» بإشراف جيمس أوين، وبقيادة جاك ميتشل، بطلة للسباق الذي يقام للمرة الأولى هذا العام بمضمار وولفر هامبتون الرملي لمسافة 1800 متر، بزمن قدره 2:13:54 دقيقة.

من ناحية أخرى منحت المهرة «رفيف» بإشراف جيمس أوين وبقيادة ستيفان برو الثنائية لخيول شادويل حين انتزعت لقب جولة كأس الوثبة الذي أقيم بمضمار غلين لمسافة 2300 متر، بمشاركة تسع خيول.

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