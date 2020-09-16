الامارات | مناقشة 400 حالة تحكيمية كروية من الموسم الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 400 حالة تحكيمية كروية من الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم، أمس، 400 حالة تحكيمية، من الموسم الكروي الماضي، من خلال اجتماع فني لتحديث الحالات التحكيمية على المنصة التعليمية الإلكترونية لحكام كرة القدم والمُقيمين على نظام FA-Net.

حضر الاجتماع عضو لجنة الحكام صالح المرزوقي، ومدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني خالد الدوخي، والمسؤول الفني للمُقيّمين، والمحاضرين أحمد يعقوب، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه.

وشملت الحالات التي تمت مناقشتها وفق بيان رسمي «الأخطاء وحالات منطقة الجزاء والتسلل، وحالات أخرى سيتم رفعها على المنصة الإلكترونية للتعلم عن بُعد»، إضافة إلى مجموعة حالات تحكيمية مدعومة بشرح صوتي لكل حالة على حدة من قبل أحد أفراد فريق العمل بالإدارة.

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وأكد علي الطريفي أن تحديث النظام الإلكتروني لتعليم الحكام والمُقيمين عن بعد يأتي ضمن خطة لجنة الحكام لتطوير المنظومة التحكيمية، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني يُستخدم منذ سنوات عدة ماضية، بهدف التواصل والتعليم المستمر من خلال مراجعة الحالات التحكيمية مع قضاة الملاعب قبل وأثناء وبعد الموسم.

وقال الطريفي إن هناك حالات تحكيمية أخرى مدعومة بشرح صوتي للحالة، سيتم تزويد المنصة التعليمية بها، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، خصوصاً في الحالات الصعبة التي تتطلب درجة عالية من التركيز.

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