الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الفرنسي سان جرمان - ميتز 23:00 الدوري المغربي طنجة - الجيش 23:00 الوداد - بني ملال 01:00 الدوري المصري الجونة - سموحة 20:00 Advertisements دجلة - بيراميدز 22:30 الدوري السوداني الخرطوم الوطني - المريخ 18:00 الهلال - أهلي مروي 21:00 كأس تونس القلعة - الترجي 18:00 تطاوين - هلال الشابة 18:00 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.