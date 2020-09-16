- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاورينتو
أبدت أنا ماريا برودان، زوجة مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، سعادتها بانضمام نجلهما لاورينتو جونيور إلى فريق الأشبال تحت 12 سنة، وقالت «شيء رائع أن يلعب الابن في الفريق نفسه الذي يدربه والده».
شرط
اشترط وكيل أعمال لاعب مواطن شاب على إدارة النادي تعديل بعض الشروط الخاصة بعقد اللاعب، خصوصاً الراتب الشهري والمكآفات، تمهيداً لإعطاء الموافقة المبدئية على تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
رفض
استفسر مدرب مواطن عن سبب رفض عضو اتحاد لعبة فردية السماح له بتقديم محاضرة عن رياضته عبر «زووم»، على الرغم من تمكنه منها علمياً، والتزامه الصمت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.