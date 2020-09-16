الامارات | الهاشمي: مذكرة التعاون مع اتحاد السباحة مدتها عامان لخدمة أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن الهاشمي: مذكرة التعاون مع اتحاد السباحة مدتها عامان لخدمة أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس الأمناء المدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص طلال الهاشمي، أن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد السباحة هي فقط لوضع إطار لمزيد من التعاون في المستقبل، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من أوجه التعاون مع اتحاد السباحة في مختلف المجالات، وستزيد هذه المذكرة من التعاون في المستقبل.

وكان اتحاد السباحة قد وقع أمس مذكرة تعاون مع الأولمبياد الخاص عبر تطبيق «زووم» بحضور رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي.

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وقال الهاشمي: «الاتفاقية الجديدة تستمر عامين، وتزيد من التعاون لخدمة اللاعبين والمدربين من أصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع، وخلق بيئة رياضية متكاملة».

بدوره قال السماحي: «سيتم توثيق التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بينهما وفقاً للسياسات المعتمدة لديهما، وتحقيق المتطلبات الاستراتيجية، ورفع كفاءة العمل المشترك بينهما خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي لأصحاب الهمم».

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