شكرا لقرائتكم خبر عن البوندسليجا يتحدى كورونا.. بروسيا دورتموند يعلن إقامة مونشنجلادباخ وسط جماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بوروسيا دورتموند، إقامة مباراة فريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، السبت المقبل، بحضور آلاف من مشجعيه في الجولة الافتتاحية. وأوضح دورتموند أن المباراة ستشهد حضور 10 آلاف مشجع فقط، رغم أن ملعبه «سيجنال إيدونا بارك» يسع لما يزيد عن 81 ألف متفرج.

ومن المفترض مراعاة الإجراءات الاحترازية كالحفاظ على المسافات بين المشجعين، بالإضافة لحظر المشروبات الكحولية وعدم السماح للجماهير بالسفر من مدينة لأخرى لحضور المباريات.