شكرا لقرائتكم خبر عن سيف مرعي يتألق في مران منتخب الشباب وربيع ياسين يعده بمنحه الفرصة كاملة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لاعب نادي الزمالك الناشئ سيف مصطفي مرعي للانضمام إلى معسكر وتدريبات المنتخب لرؤيته عن قرب ومتابعة إمكانياته الفنية والبدنية بعد ترشيحه من العديد من المدربين الذين اثنوا على مستواه وانه سيكون اضافة للمنتخب .
ويستعد المنتخب تحت قيادة ربيع ياسين لتصفيات شمال افريقيا في تونس والتى يسعي المنتخب للتأهل خلالها والمنافسة على اللقب.
ويعد سيف مصطفي مرعي من أفضل لاعب نادي الزمالك مواليد 2003 ونال سيف اشادة الجهاز الفني لمنتخب الشباب بعد مشاركته اليوم في التدريبات التي يحرص ياسين على منح جميع اللاعبين فرصة وأكثر لاثبات وجودهم وتمثيل منتخب بلادهم
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر سيف مرعي يتألق في مران منتخب الشباب وربيع ياسين يعده بمنحه الفرصة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.