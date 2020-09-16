شكرا لقرائتكم خبر عن سيف مرعي يتألق في مران منتخب الشباب وربيع ياسين يعده بمنحه الفرصة كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعي ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لاعب نادي الزمالك الناشئ سيف مصطفي مرعي للانضمام إلى معسكر وتدريبات المنتخب لرؤيته عن قرب ومتابعة إمكانياته الفنية والبدنية بعد ترشيحه من العديد من المدربين الذين اثنوا على مستواه وانه سيكون اضافة للمنتخب .

ويستعد المنتخب تحت قيادة ربيع ياسين لتصفيات شمال افريقيا في تونس والتى يسعي المنتخب للتأهل خلالها والمنافسة على اللقب.

ويعد سيف مصطفي مرعي من أفضل لاعب نادي الزمالك مواليد 2003 ونال سيف اشادة الجهاز الفني لمنتخب الشباب بعد مشاركته اليوم في التدريبات التي يحرص ياسين على منح جميع اللاعبين فرصة وأكثر لاثبات وجودهم وتمثيل منتخب بلادهم