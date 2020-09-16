شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: معدلات اللياقة البدنية عند لاعبو الدورايش منخفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه ريكاردو، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، للاعبي الدورايش عقب التعادل الإيجابي 1/1 أمام المقاولون العرب. وقال ريكاردو، في تصريحات تليفزيونية، إن ما نيقص لاعبو الدروايش في الوقت الحالي اللياقة البدنية الذي سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على رفع معدلات جميع اللاعبين حتى يتمكنوا من حصد النقاط الثلاث خلال الجولات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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