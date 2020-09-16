شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغري كارتيرون بعرضين للبقاء ويعرض تعديل عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلي ادارة نادي الزمالك عرضين على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني المستقيل للاستمرار في الزمالك مقابل زيادة بنفس قيمة العرض الجديد الذي تلقاه واذا اراد تعديل عقده سنعدله فورا كما عدلنا من قبل اثناء توقف الدوري ووافقنا على كل شروطه المالية

وقال في تصريحات تليفزيونية عرضنا عليه عرضا آخر وهو استمراره شهر واحد فقط حتي نهاية بطولة أفريقيا وقال: عرضنا عليه الاستئذان من فريقه الجديد الذي سيتعاقد معه بالسماح له بالاستمرار مع الزمالك وبعدها يرحل دون شرط جزائي .