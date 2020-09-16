شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يتمنى إقامة حفل جائزة أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق اللاعب العملاق ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني على إلغاء جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس كورونا.

وقال النجم البولندي، إنه يتمنى إقامة حفل جائزة أفضل لاعب في العام خلال الفترة المقبلة، من أجل عودة كافة الحياة لطبيعتها في مجال كرة القدم.

وأضاف لموقع «بيلد» الألماني، أنه يركز حاليا في دوره كماهجم مع فريقه خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من مساعدة فريقه الألماني في التتويج بالثلاثية كما حدث في الموسم المنصرم.