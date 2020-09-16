شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى لكارتيرون: سُمعتك أهم من المال..وجماهير الزمالك لا تستحق ‏منك ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة رسائل للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، خلال مقطع فيديو أذاعته قناة نادي الزمالك في الجلسة التي جمعت الطرفين بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال مرتضى لكارتيرون:"المجلس بالاجماع يرفض رحيلك وجيمعنا نتمسك بوجودك في القيادة الفنية للزمالك".

وواصل:"نعلم بالطبع أنك تحصلت على عرض مالي كبير، ولكن أود أن أبلغك أن سمعتك وسيرتك الذاتية أهم كثيراً من المال".

وأكمل:"ليس هذا جزاء جماهير الزمالك التي حملتك على الاعناق وتحملت أخطائك أيضاً وتعثراتك في أكثر من مباراة".

وأضاف مرتضى:"الزمالك ليس كوادي دجلة أو غيره من الأندية ولكنه نادي يسانده ويدعمه الملايين من المشجعين".

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