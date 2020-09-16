شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى لكارتيرون: لا ترحل.. ومُستعد لتعديل عقدك في الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بإمكانية تعديل عقده وزيادة المقابل المالي بالعقد كي لا يرحل عن مهمته الفنية.

وأضاف مرتضى خلال مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك خلال جلسة مجلس إدارة النادي مع المدير الفني:«على استعداد لتعديل عقدك وزيادة المقابل المالي إذا كنت تمتلك عرضاً اّخراً».

وواصل في حديثه لكارتيرون:«أعرض مقترحاً اّخراً عليك بالاستمرار لمدة شهر وحيد واكمال ما تبقى من منافسات بدوري أبطال أفريقيا ثم الرحيل دون دفع أي شرط جزائي وقم بإستذان رئيس النادي الذي تمتلك منه العرض».

وأنهى تصريحاته:«لا تقفز من المركب فهي سائرة وأنت تحقق نجاحات في الزمالك، فستكون نقطة سوداء في تاريخك وستحدث البعض عن هروبك من النادي».