شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: قرار رحيلي نهائي وأعرف أن الجمهور حزين بسببي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، شكره لمجلس الإدارة ورئيس النادي مرتضي منصور على المعاملة الجيدة التي تعامل بها خلال فترة تواجده في الزمالك

وقال كارتيرون، في فيديو مسجل مع رئيس النادي بثته قناة النادي، أنه يعرف مدي خطورة هذا القرار وأن إدارة الزمالك والجماهير لبيضاء لن تتقبل هذا القرار .

وتابع: «أعلنم أني سببت ضيق كبير للجماهير لكن قراري لا رجعة فيه ودرسته جيداً وهذا القرار بالرحيل اتخذته منذ فترة لكن أجلت حتي الموعد المناسب».