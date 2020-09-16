شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يتمسك باستمرار كارتيرون ويعلن تلقيه عرضاً من التعاون السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مجلس الإدارة إلي جلسة طارئة منذ قليل بمقر النادي وحضر جميع اعضاء المجلس باستثناء الدكتورة شريفة الفار، لسفرها واستقر المجلس بالإجماع علي تمسكهم باستمرار كارتيرون ومطالبته بالكشف عن ا الاسباب الحقيقة لقرار رحيله المفاجئ. وأعلن منصور تفاصيل اجتماع المجلس أن جميع أعضاء الإدارة مقتنعون أن لديه عرض من ناد آخر وقد يكون التعاون السعودي، لكن المجلس متمسك به واستدعي مرتضي منصور رئيس النادي المدير الفني لجلسة مع مجلس الإدارة في حضور مدير الكرة وقام رئيس النادي بإبلاغ المدير الفني بتمسكه وتمسك مجلس الإدارة به لأنه مدرب جيد وحقق نتائج رائعة وحقق بطولات مع الفريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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