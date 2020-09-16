شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الرحيل..كارتيرون رفض قيادة مران الزمالك..ويستعد للسفر إلي باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك الاشراف علي مران الفريق الثلاثاء، وحزم حقائبه وأمتعته ورحل من النادي قبل انطلاق المران الذي قاده الثنائي أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف. ووفقا لمرتضي منصور، رئيس النادي خلال لقاء فيديو جمعه بكارتيرون وأذاعته قناة النادي الرسمية فإن المدير الفني ابلغ الادارة بانه غير مبسوط من الأجواء في مصر وقرر الرحيل وانه يستعد للسفر الآن الي فرنسا لأسرته وأولاده . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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