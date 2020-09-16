شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي لكارتيرون: «ده هزار وتهريج..وعرض مغري جعلك ترحل بهذا الشكل » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على باتريس كاريترون، بعد رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ ودون سابق انذار، وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية على القناة الرسمية للنادي ان ما قام به كارتيرون هزار وتهريج

وطالب منصور كارتيرون، بالكشف عن اللي سلطه من أجل اتخاذ هذه الخطوة الغريبة

وقال:«كارتيرون عنده عرض خارجي مغري، والقصة مش قصة شرط جزائي لكن للاسف نحن ندفع ثمن التخبط والعشوائية التي تدار بها الكرة المصري في عهد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني».

واكد منصور أن حجج المدير الفني الفرنسي ومبرراته كلها مرفوضه وأن السبب في رغبته للرحيل هي تلقيه عرض ممن سلطه على فريق الزمالك