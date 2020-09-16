شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون يرفض رحيله بهذا الشكل عن الزمالك قبل بطولة مصيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في فيديو بثته قناة النادي الرسمية انه أمير مرتضي منصور فور ابلاغ كارتيرون له برغبته في الرحيل قام بالاتصال بيحيي علي وكيله وابلغه بقراره فقام الوكيل بمطالبة كارتيرون بالتراجع عن الرحيل عن الزمالك في هذا التوقيت الصعب والحرج للغاية خصوصاً وأن الفريق مقبل علي بطولة مهمة وكبيرة جدا وهي دوري أبطال أفريقيا.

ومارس يحيي علي، وكيل المدير الفني ضغوطاً عليه للتراجع عن القرار لكن دون جدوي حتي هذه اللحظة .