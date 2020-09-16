شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي عن مهمته.
وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك:«كارتيرون قام بالاتصال بأمير مرتضى المشرف العام على الكرة فجر اليوم الثلاثاء وأبلغه برغبته في الرحيل وفسخ تعاقده ودفع الشرط الجزائي من أجل السفر خلال ساعات».
وتابع:«ما حدث مهزلة وتهريج، وكارتيرون قام بالقفز من سفينة سائرة في منتصف الموسم في نادي لديه جماهير بالملايين».
وواصل مرتضى:«كارتيرون أبلغنا بعصوبة إكمال مهمته بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم في مصر،، لكن أكيد فيه حد مسلطه».
وأنهى تصريحاته:«اصرار الجنايني واللجنة الخماسية على استكمال الدوري هذا الموسم تسببت في ضغط الجميع».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.