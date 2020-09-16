شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون من الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي عن مهمته.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك:«كارتيرون قام بالاتصال بأمير مرتضى المشرف العام على الكرة فجر اليوم الثلاثاء وأبلغه برغبته في الرحيل وفسخ تعاقده ودفع الشرط الجزائي من أجل السفر خلال ساعات».

وتابع:«ما حدث مهزلة وتهريج، وكارتيرون قام بالقفز من سفينة سائرة في منتصف الموسم في نادي لديه جماهير بالملايين».

وواصل مرتضى:«كارتيرون أبلغنا بعصوبة إكمال مهمته بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم في مصر،، لكن أكيد فيه حد مسلطه».

وأنهى تصريحاته:«اصرار الجنايني واللجنة الخماسية على استكمال الدوري هذا الموسم تسببت في ضغط الجميع».

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