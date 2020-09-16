شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف عرض التعاون السعودي المغري لكارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو العرض المغري الذي تلقاه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي قرر الرحيل اليوم. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: «كارتيرون كان بيتفاوض مع نادي التعاون السعودي من فترة، وكان عامل حسابه إنه يخلَّص بطولة افريقيا مع الزمالك وبعدين يمشي، لكن بعد تأجيل البطولة إدارة التعاون عرضت عليه 30% من قيمة العقد المُتفَّق عليه مقابل إنه يسيب الزمالك في التوقيت الحالي».

وأضاف: «الزمالك يظل كبيرا طبيعي أن يحدث ارتباك ولكن يبقى اسم الزمالك كبيرا».

وختم حديثه قائلا:«طارق يحيى لديه خبرات كبيرة وقادر على تخطي تلك الفترة الصعبة مع الزمالك». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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