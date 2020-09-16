شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضي منصور علي رحيل كارتيرون عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل برحيله عن القلعة البيضاء وقيامه بفسخ عقده مع النادي بالتراضي
وكشف مرتضي مصنور في فيديو اذاعته قناة النادي كواليس وتفاصيل الساعات العصيبة التي شهدها نادي الزمالك بسبب رحيل كارتيرون المفاجئ وانقلابه على النادي في يوم وليلة دون إبداء أساب حيث بدأت الأزمة بتوجه باتريس كارتيرون إلى أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة وأبلغه برغبته في الرحيل والسفر إلى فرنسا لأسرته وأولاده، فقام أمير باحتوائه ومراجعته في قراره وأبلغه بتمسك النادي باستمراره.
وقال منصور،: «تمسكنا بكارتيرون، لكن في النهاية لن نجبره على قرار الرحيل أو البقاء دون رغبته».
وأكد منصور أنه سيجتمع بكارتيرون في حضور مجلس الإدارة لحسم مصيره بشكل نهائي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضي منصور علي رحيل كارتيرون عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.