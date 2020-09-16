شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضي منصور علي رحيل كارتيرون عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل برحيله عن القلعة البيضاء وقيامه بفسخ عقده مع النادي بالتراضي

وكشف مرتضي مصنور في فيديو اذاعته قناة النادي كواليس وتفاصيل الساعات العصيبة التي شهدها نادي الزمالك بسبب رحيل كارتيرون المفاجئ وانقلابه على النادي في يوم وليلة دون إبداء أساب حيث بدأت الأزمة بتوجه باتريس كارتيرون إلى أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة وأبلغه برغبته في الرحيل والسفر إلى فرنسا لأسرته وأولاده، فقام أمير باحتوائه ومراجعته في قراره وأبلغه بتمسك النادي باستمراره.

وقال منصور،: «تمسكنا بكارتيرون، لكن في النهاية لن نجبره على قرار الرحيل أو البقاء دون رغبته».

وأكد منصور أنه سيجتمع بكارتيرون في حضور مجلس الإدارة لحسم مصيره بشكل نهائي.