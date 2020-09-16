شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: كارتيرون سيقود التعاون السعودي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي قرر الرحيل عن الأبيض اليوم كان يدرس طريقة الرحيل عن الفريق منذ أكثر من أسبوعين، وأشار ميدو إلى أن كارتيرون سوف يقود فريق التعاون السعودي خلال الفترة المقبلة.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: «كارتيرون درس الرحيل عن الزمالك منذ أكثر من أسبوعين ووصلت إليه عروض مغرية من بعض الوكلاء حوله وكانت أزمته في كونه لم يمتلك أموال الشرط الجزائي كاش قبل أن ينجح في حل هذا الأمر».



وأضاف: «كارتيرون لم يُظلم في الزمالك ولا صحة لوجود مشادة بين المدرب ومرتضى منصور رئيس النادي الذي لم يظلمه وكان يتعامل معه بشكل مثالي».

وختم حديثه قائلا:«علمت أن كارتيرون هو المدرب القادم لفريق التعاون السعودي».