شكرا لقرائتكم محمد حلمي: رحيل كارتيرون مفاجأة للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك ان رحيل الفرنسي كارتيرون عن قيادة الزمالك اليوم كان مفاجأة للجميع .
وأضاف حلمي في تصريحات تلفزيونية ان كارتيرون استطاع تحقيق بطولات للفريق منذ توليه مسؤلية القيادة الفنيه وقام بتغيرات كبيره داخل الفريق ، مشيرا الي ان رحيله كان خبر مفاجا للجميع ولم اتوقع رحيله بهذا الشكل.
وتابع ، ان رحيل الفرنسي في هذا التوقيت سيؤثر على آداء الفريق في الفترة القادمة خاصة في بطولة افريقيا، وكان لابد من الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم.
أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة النادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض.
وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي، وحاول الأخير إقناع المدرب بالعدول عن قراره لكنه صمم على الرحيل وفسخ العقد.
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