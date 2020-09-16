شكرا لقرائتكم محمد حلمي: رحيل كارتيرون مفاجأة للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك ان رحيل الفرنسي كارتيرون عن قيادة الزمالك اليوم كان مفاجأة للجميع .

وأضاف حلمي في تصريحات تلفزيونية ان كارتيرون استطاع تحقيق بطولات للفريق منذ توليه مسؤلية القيادة الفنيه وقام بتغيرات كبيره داخل الفريق ، مشيرا الي ان رحيله كان خبر مفاجا للجميع ولم اتوقع رحيله بهذا الشكل.

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وتابع ، ان رحيل الفرنسي في هذا التوقيت سيؤثر على آداء الفريق في الفترة القادمة خاصة في بطولة افريقيا، وكان لابد من الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم.