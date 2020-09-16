شكرا لقرائتكم أيمن المزين: لاعبو طنطا منهارين وحالتهم النفسية سيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أيمن المزين المدير الفني السابق لطنطا على رحيله من تدريب أبناء السيد البدوري قائلا: "الفريق اللي دربته قبل كورونا مش هو الفريق اللي رجعتله والفريق تعبان نفسيا واللاعبين كانوا منهارين".
قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "الهزيمة من اسوان كان ممكن تزيد عن 4 أهداف واللاعبين في حالة نفسية سيئة وافتقدوا الروح".
أردف: "قررت الرحيل عن تدريب طنطا بعد مباراة المقاصة والامل كان في مباراة اسوان ولو فزنا كان الامور ممكن تتغير، مشددا: "غياب الحافز والروح عجلت برحيلي عن تدريب طنطا".
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