أحمد الغندور حكما لمواجهة دجلة وبيراميدز وطارق مجدي للجونة وسموحة

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن اختيار الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة وادي دجلة و بيراميدز المقرر لها الـ8.30 مساء اليوم في الجولة الـ27 للدوري يعاونه كلاً من يوسف البساطي و أحمد عطيه و أمير سيد و كلا من صبحي العمري و محمود أبو الرجال حكام var .
ويدير مباراة الجونة و سموحه كلاً من طارق مجدي حكما لمباراة الجونة و سموحه و أيمن العقد و محمود حسين و عباس حسن ، و حسام عزب و محمد يوسف حكمي فيديو var.
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، حيث تقام مباراتين تجمع الجونة مع سموحة ووادى دجلة مع بيراميدز.
يستضيف الجونة نظيره سموحة في تمام السادسة مساءاً على ستاد خالد بشارة في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام الطلائع برباعية مقابل هدف فيما خطف الفريق السكندرى تعادلا مثيراً من أنياب الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.
ويواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز في الثامنة والنصف مساءاً على ستاد بتروسبورت في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.
ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.
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