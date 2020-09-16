شكرا لقرائتكم الرجاء المغربي: رحيل كارتيرون يخص الزمالك.. وهذه حقيقة انتقال بانون للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي أن مباراة الرحاء والزمالك ستكون فارقة ومهمة لأن الفريق يبحث عن التتويج ببطولة

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: نحترم ديمقراطية الكاف في اجراء تصويت للاندية لاعادة برمجة مواعيد مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

تابع: رحيل كارتيرون يخص الزمالك فقط الزمالك فريق كبير ومواجهته ستكون صعبة سواء بوجود كارتيرون أو لا.

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شدد: أتحدى أن تظهر صورة لبدر بانون بقميص الأهلي وليس من مهامي الحديث عن تعاقدات الرجاء أو مفاوضاته مع الندية الأخرى، ما استطيع قوله ان بدر بانون مازل لاعبا في الرجاء ولم يصبح لاعبا في الأهلي.

اختتم حديثه قائلا: علاقة الرجاء المغربي مع الزمالك قوية ولم تتأثر بملف حميد أحداد.