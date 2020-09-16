شكرا لقرائتكم طارق العشرى يعلن العودة لتدريب فريق حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشرى تولية مسئولية تدريب فريق حرس الحدود خلفا لمحمد حليم ، وأكد العشري لـ"الخليج 365"، أن تعيينه مديراً فنياً لفريق الحرس جاء بعد حديثه مع مسئولو نادي حرس الحدود صباح اليوم للإتفاق على كافة الأمور والإبقاء على الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة ومنح الحرية لمحمد حليم في البقاء مع الجهاز المعاون او الرحيل.

وكان طارق العشري قد تقدم استقالته من تدريب المصري منذ أيام بسبب خلاف بينه وبين إدارة النادي البورسعيدي الذي تعاقد مع على ماهر لخلافته.