شكرا لقرائتكم مصيلحي: إديني إمكانيات الأهلي وبيراميدز وشوف الاتحاد في حتة تانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من يهاجمون النادي رغم انه خسر مباراة واحدة وفاز على الاسماعيلي و5 تعادلات منهم تعادلين مع الزمالك والاهلي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: لم نفكر في مصير طلعت يوسف مع الاتحاد ولا صحة لرحيله وهو واحد من افضل المدربين في مصرواطالب الجميع بدعم نادي الاتحاد.

وعلق عن الازمات التي يعاني منها فريقه قائلا: "اديني امكانيات بيراميدز او الاهلي وهتشوف الاتحاد في مكانة خالص والافضل في الدوري".

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تابع: "هقعد مع مرتضى منصور من اجل حسم بقاء رزاق سيسيه واحمد رفعت مع الاتحاد السكندري"، مضيفا: " الناشئين والشباب اللي هيكونوا اضافة كبيرة للفريق في الفترة الجاية".

كشف: "محمود رزق اجرى عملية في انفه والاصابة تستدعي حوالي 6 اسابيع ومش هيكمل الموسم وهو خسارة كبيرة للاتحاد".

واصل: "احمد فتحي كلم طلعت يوسف وكلمني واعتذر عن الاصابة لمحمود رزق وسأل عليه بعد العملية ووعد انه يزوره".