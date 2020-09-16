شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر العديد من الاخبار الرياضة الهامة ومنها ..كارتيروم يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك ويسدد 250 ألف دولار.. و طارق يحيي يتولى المهمة مؤقتا

كارتيرون يفسخ تعاقده مع نادى الزمالك

http://www.youm7.com/4978838

رحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك عن تدريب الفريق منذ قليل بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد..

كارتيرون يسدد ربع مليون دولار شرط جزائى للزمالك بعد فسخ عقده

http://www.youm7.com/4978868

سدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 250 ألف دولار بصورة فورية لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، بعد قرار المدرب الفرنسى بالرحيل عن قلعة ميت عقبة ورحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق منذ قليل بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد..

المقاصة يفوز على نادى مصر بثلاثية نظيفة.. وإيهاب جلال يظهر فى المدرجات

http://www.youm7.com/4978790

حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره نادى مصر بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92 ، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

الزمالك يؤجل إقامة عزاء الراحل عزمى مجاهد بناءً على طلب نجله

http://www.youm7.com/4978762

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل إقامة عزاء المرحوم عزمى مجاهد، نجم الأبيض ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة، إلى موعد لاحق بناءً على طلب نجله أمير عزمى بسبب إصابته وأسرته بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد إقامة عزاء مجاهد بعد شفاء نجله أمير، وذلك بعدما كان مرتضى منصور قد قرر إقامة عزاء عزمى مجاهد السبت المقبل فى مقر النادى بدلاً من مسجد الحامدية الشاذلية.

رضا عبد العال مديراً فنياً لفريق طنطا خلفا لأيمن المزين

http://www.youm7.com/4978713

تعاقد نادي طنطا مع رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً لأيمن المزين الذي تقدم بإستقالته مؤخراً عقب الخسارة من أسوان برباعية نظيفة أول أمس ، الأثنين، ضمن منافست الجولة الـ27 من بطولة الدوري ، وجاء تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس طنطا برئاسة فايز عريبي مع أكثر من مدرب وطني ابرزهم مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك ومجدي عبد العاطي المدير الفني الأسبق لأسوان ، ومن المقرر أن يبدأ رضا عبد العال مهمته مع أبناء السيد البدوي خلال الساعات المقبلة ليقود الفريق في الفترة المقبلة بهدف تحسين ترتيبه في جدول الدوري والهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني حيث يحتل طنطا حالياً المركز الأخير برصيد 17 نقطة لذا تبدو مهمة رضا عبد العال صعبة للغاية لكن حلم البقاء في الدوري مازال وارد لأبناء السيد البدوي.

باسم مرسى معروض على الاتحاد السكندرى فى الموسم المقبل

http://www.youm7.com/4978132

عرض أحد وكلاء اللاعبين باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى على مسئولى الإتحاد السكندرى للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم محلى سوبر بعد اقتراب عودة الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم زعيم الثغر لناديه السابق الزمالك، بالإضافة لهروب الاوغندى إيمانويل أكوى وعدم اقتناع طلعت يوسف بإمكانيات الليبى أنيس سالتو وأصبح الفريق يعتمد على خالد قمر وأحمد راشد فقط.

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اتحاد الكرة يرسل لـ"فيفا" ملاحظات الأولمبية المصرية على خطاب الانتخابات

http://www.youm7.com/4978111

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن الاتحاد قام بارسال خطاب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يشمل ملاحظات اللجنة الأولمبية المصرية علي الخطاب الأخير الذى أرسلته "فيفا" إلى الجبلاية بشأن إقامة الانتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الأولمبية تمسكت بحقوقها فى عدم إجراء الانتخابات قبل اعتماد التصنيف.

شبانه في تلفزيون "الخليج 365 :الأهلي يضع شرط لاستمرار وليد أزارو

http://www.youm7.com/4978787

كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن مسئولو النادي الأهلي وضعو شرطا لاستمرار المغربي وليد أزارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، ويعود وليد أزارو للقاهرة قادما من المغرب خلال أسبوع بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها بعد قطع اعارته في السعودية.

الإسماعيلى يفاوض عبد المنصف لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد

http://www.youm7.com/4978607

فتح مسئولو الإسماعيلى خط مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الدراويش بحارس مخضرم بجانب الحراس الشباب المتواجدين حاليًا بالفريق، حيث ترغب إدارة الإسماعيلى فى إعادة تجربة عصام الحضرى بالإستعانة بعنصر خبر "أوسة" لتدعيم المركز وإكتساب الحراس الشباب الخبرات منه، لاسيما وأن عبد المنصف ظهر بمستوى مميز جدًا فى الفترة الحالية، ويعد من أهم الأعمدة الأساسية بالفريق الدجلاوى.

الأهلي يطالب الجبلاية بالعدالة التحكيمية ويشكو أخطاء واستفزازت إبراهيم نور الدين

http://www.youm7.com/4978525

أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة ، وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها ، كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات.

الأهلى يستعلم عن المراقبة الطبية لبدر بانون قبل ضمه

http://www.youm7.com/4978084

استعلم مسئولو النادى الأهلى عن الناحية الطبية لبدر بانون مدافع الرجاء المغربى الذى اقترب من الانتقال للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة فيما يخص المراقبة الطبية التى يخضع لها فى الوقت الحالى، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالرأس فى شهر فبراير الماضى وبالتحديد أثناء مباراة فريقه أمام الفتح الرباطى بالدورى المغربى.

اتحاد الكرة يخاطب الأهلى لتسليم درع الدورى قبل انتهائه بـ15 يوما

http://www.youm7.com/4978091

قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مخاطبة النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة، من أجل إرسال درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوما، حتى يتمكن اتحاد الكرة من تجهيز الدرع استعدادا لتسليمه للفريق الفائز نهاية الموسم، وهو النادى الأهلى الذى اقترب بشدة من حسم اللقب للمرة الـ42 فى تاريخه.