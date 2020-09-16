شكرا لقرائتكم خبر عن "كوميكسات" رحيل "كارتيرون" عن الزمالك تشعل تويتر: عملها وخلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة عاشتها جماهير الزمالك بعد القرار المفاجئ للفرنسى باتريس كارتيرون بالرحيل عن الإدارة الفنية للفريق، بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء.



كارتيرون يتصدر تريند تويتر

واستغل صناع الكوميك على السوشيال ميديا الحدث، لإنتاج مجموعة من الصور الرائعة والمبتكرة والتى تسخر من رحيل كارتيرون من القلعة البيضاء، فيما تصدر هاشتاج" كارتيرون عملها وخلع" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.





ونشر أحد المتابعين بموقع تويتر، كوميك من فيلم صعيدى بالجامعة الأمريكية، سخر من رحيل مدرب الزمالك في ذلك التوقيت، حيث كانت جماهير الأبيض تتوقع رحيل مدرب الأهلى، إلا أن ما حدث عكس توقعاتهم، كما شارك آخر صورة لكوميك طفل يترجى فيه مدرب الزمالك بالبقاء حتى الانتهاء من بطولة إفريقيا.

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وكتب أحد المغردين، " كل الذين أقسموا على البقاء والوفاء بالعهود رحلوا فجأة بدون سابق إخطار"، ونشر آخر كوميك من فيلم الفنان أحمد أدم، حيث كان يبحث عن نجله فى العراق، وعلق قائلاً :" مشفتش مدرب الزمالك كارتيرون يا حاج".

يشار إلى أن مجلس إدارة نادى الزمالك، وضع تصوراً مبدئيا للجهاز الذى سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة، بشكل مؤقت، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى سدد الشرط الجزائي للقلعة البيضاء وقام بفسخ تعاقده ليرحل عن قيادة النادى الأبيض بشكل نهائى بعد جلسته مع مجلس إدارة النادى..وجاء تشكيل الجهاز المؤقت للزمالك وفقا للتصور مكون من:"طارق يحيى مدير فنى، مدحت عبد الهادى مدرب عام، ويعاون الثنائى كلا من أيمن وأمير عبد العزيز مع استمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس".