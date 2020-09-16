شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر العديد من الاخبار الرياضة الهامة ومنها ..كارتيروم يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك ويسدد 250 ألف دولار.. و طارق يحيي يتولى المهمة مؤقتا .. والمقاولون يتعادل مع الإسماعيلي

كارتيرون يفسخ تعاقده مع نادى الزمالك

رحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك عن تدريب الفريق منذ قليل بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد..

كارتيرون يسدد ربع مليون دولار شرط جزائى للزمالك بعد فسخ عقده

سدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 250 ألف دولار بصورة فورية لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، بعد قرار المدرب الفرنسى بالرحيل عن قلعة ميت عقبة ورحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق منذ قليل بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد..

المقاولون يتعادل مع الإسماعيلي 1 / 1 فى الجولة الـ27 للدوري

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي و المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 في المركز الثالث للدوري ، كما يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

Advertisements

المقاصة يفوز على نادى مصر بثلاثية نظيفة.. وإيهاب جلال يظهر فى المدرجات

حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره نادى مصر بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92 ، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

رضا عبد العال مديراً فنياً لفريق طنطا خلفا لأيمن المزين

تعاقد نادي طنطا مع رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً لأيمن المزين الذي تقدم بإستقالته مؤخراً عقب الخسارة من أسوان برباعية نظيفة أول أمس ، الأثنين، ضمن منافست الجولة الـ27 من بطولة الدوري ، وجاء تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس طنطا برئاسة فايز عريبي مع أكثر من مدرب وطني ابرزهم مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك ومجدي عبد العاطي المدير الفني الأسبق لأسوان ، ومن المقرر أن يبدأ رضا عبد العال مهمته مع أبناء السيد البدوي خلال الساعات المقبلة ليقود الفريق في الفترة المقبلة بهدف تحسين ترتيبه في جدول الدوري والهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني حيث يحتل طنطا حالياً المركز الأخير برصيد 17 نقطة لذا تبدو مهمة رضا عبد العال صعبة للغاية لكن حلم البقاء في الدوري مازال وارد لأبناء السيد البدوي.

الأهلي يطالب الجبلاية بالعدالة التحكيمية ويشكو أخطاء واستفزازت إبراهيم نور الدين

أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة ، وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها ، كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات.

اتحاد الكرة يخاطب الأهلى لتسليم درع الدورى قبل انتهائه بـ15 يوما

قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مخاطبة النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة، من أجل إرسال درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوما، حتى يتمكن اتحاد الكرة من تجهيز الدرع استعدادا لتسليمه للفريق الفائز نهاية الموسم، وهو النادى الأهلى الذى اقترب بشدة من حسم اللقب للمرة الـ42 فى تاريخه.