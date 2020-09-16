شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طارق على رادار "سلة" الأهلى بعد فشل صفقة لاعب بامبيرج الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عمر طارق لاعب فريق كرة السلة بنادي الجزيرة دائرة اهتمام مسئولى قطاع السلة فى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بعد فشل المفاوضات التي تم فتحها مع عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألماني، خاصة وأن الفريق الأحمر خسر 3 بطولات الموسم الحالي هى دورى المرتبط و كأس مصر ودورى السوبر على يد الاتحاد السكندرى ..وكان الاهلى قد دخل في مفاوضات مع عاصم مرعى لتدعيم الفريق ، إلا أن المغالاة المالية للاعب حالت دون إتمام الصفقة ، بخلاف المفاوضات التي تلقاها مرعى من الاتحاد السكندرى و الزمالك أيضا راغبين في ضمه لصفوفهم في الموسم الجديد . وكانت ادارة النادي الاهلي قد قررت صرف النظر عن اتمام التعاقد مع عاصم احمد مرعي لاعب كرة السلة المحترف في الدوري الالماني نظرًا لمغالاة اللاعب في المقابل المالي الذي سوف يتقاضاه ، وذلك حفاظا على استقرار الفريق وتماشيا مع السياسة التي يتبعها النادي فيما يحاول قطاع كرة السلة بالنادي تدعيم صفوفه ببدائل جيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر طارق على رادار "سلة" الأهلى بعد فشل صفقة لاعب بامبيرج الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.