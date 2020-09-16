شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..طارق العشرى يعود لتدريب فريق حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى تولية مسئولية تدريب فريق حرس الحدود خلفا لمحمد حليم ، وأكد العشري لليوم السابع أن تعيينه مديراً فنياً لفريق الحرس جاء بعد حديثه مع مسئولو نادي حرس الحدود صباح اليوم للإتفاق على كافة الأمور والإبقاء على الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة ومنح الحرية لمحمد حليم في البقاء مع الجهاز المعاون او الرحيل .

وكان طارق العشري قد تقدم استقالته من تدريب المصري منذ أيام بسبب خلاف بينه وبين إدارة النادي البورسعيدي الذي تعاقد مع على ماهر لخلافته.

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